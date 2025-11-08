«Черчесов Станислав Саламович! Без команды сидел. Что “Спартак”, что “Динамо” — что им мешало позвать его? Этот человек даст вам опору, человек, который не боится давления. Он построит команду. И у него иностранцы — никто не будет козырять. Он очень поменялся с 2018 года, это уже другой Черчесов, который очень хорошо говорит по-английски, который хорошо ладит с игроками и может найти подход.
У нас говорят — это списанный. Он приходит в «Ахмат», который проигрывает все матчи, и просто вытаскивает его. И мы об этом молчим. К сожалению, очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны. Дружат. Прикрывают", — сказал Дзюба.
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.