Артем Дзюба: «Что мешало “Спартаку” и “Динамо” позвать Черчесова? Его называют списанным, а он вытаскивает “Ахмат”. Очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны»

«Черчесов Станислав Саламович! Без команды сидел. Что “Спартак”, что “Динамо” — что им мешало позвать его? Этот человек даст вам опору, человек, который не боится давления. Он построит команду. И у него иностранцы — никто не будет козырять. Он очень поменялся с 2018 года, это уже другой Черчесов, который очень хорошо говорит по-английски, который хорошо ладит с игроками и может найти подход.