Артем Дзюба: «Что мешало “Спартаку” и “Динамо” позвать Черчесова? Его называют списанным, а он вытаскивает “Ахмат”. Очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны»

Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.75
П2
6.75
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
0
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
5.77
П2
1.23
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
2
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.20
П2
78.00
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.40
П2
1.50
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.76
П2
3.40
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.50
П2
13.25
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.53
П2
4.92
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
7.10
X
4.40
П2
1.54
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.44
П2
8.00
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.57
П2
2.46
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.02
П2
3.55
Футбол. Первая лига
09.11
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Артем Дзюба: «Что мешало “Спартаку” и “Динамо” позвать Черчесова? Его называют списанным, а он вытаскивает “Ахмат”. Очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба удивлен, что московские клубы не стали приглашать Станислава Черчесова.

Источник: Спортс"

«Черчесов Станислав Саламович! Без команды сидел. Что “Спартак”, что “Динамо” — что им мешало позвать его? Этот человек даст вам опору, человек, который не боится давления. Он построит команду. И у него иностранцы — никто не будет козырять. Он очень поменялся с 2018 года, это уже другой Черчесов, который очень хорошо говорит по-английски, который хорошо ладит с игроками и может найти подход.

У нас говорят — это списанный. Он приходит в «Ахмат», который проигрывает все матчи, и просто вытаскивает его. И мы об этом молчим. К сожалению, очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны. Дружат. Прикрывают", — сказал Дзюба.

