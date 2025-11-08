Селюк о «Динамо»: «Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Дзюба его уничтожил, растоптал и унизил. Как выигрывать трофеи с Осипенко и Глебовым?»

В 15-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили «Акрону» со счетом 1:2.
«Проблема не в отдельной игре против “Акрона”, а в целом у “Динамо” с Карпиным. Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Почему? Потому что его убрать из команды — это убрать тренера сборной России за несоответствие. В этом есть определенная сложность. Но многие болельщики “Динамо” ждут, когда Карпин скажет, что он устал.
Изначально говорили о желании «Динамо» быть в тройке лидеров чемпионата вместе с Карпиным. Скоро уже будет 50 лет без трофеев… Но сколько можно ждать? Тем более с теми футболистами, которых Карпин привел. Как выигрывать с Осипенко и Глебовым?
Меня очень радует, что «Акрон» сегодня победил «Динамо». Команда Дзюбы обыгрывает такую команду на родном стадионе. Валера, позор! Этой победой Дзюба уничтожил, растоптал и унизил Карпина. Артем унизил его до такой степени, что Карпин может только из-за него уходить из «Динамо». Раньше футболисты пели песню про Валеру. Сейчас уже не до песен", — сказал Селюк.