Селюк о «Динамо»: «Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Дзюба его уничтожил, растоптал и унизил. Как выигрывать трофеи с Осипенко и Глебовым?»

Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Нант
1
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.30
П2
2.13
Футбол. Англия
перерыв
Сандерленд
1
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.94
П2
3.55
Футбол. Германия
перерыв
Боруссия М
1
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.35
П2
9.50
Футбол. Испания
перерыв
Атлетико
1
:
Леванте
1
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.00
П2
14.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
1.93
П2
9.50
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.40
П2
1.54
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.47
П2
8.25
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.57
П2
2.46
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.05
П2
3.63
Футбол. Первая лига
09.11
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Селюк о «Динамо»: «Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Дзюба его уничтожил, растоптал и унизил. Как выигрывать трофеи с Осипенко и Глебовым?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Динамо» ошиблось с назначением Валерия Карпина.

Источник: Спортс"

В 15-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили «Акрону» со счетом 1:2.

«Проблема не в отдельной игре против “Акрона”, а в целом у “Динамо” с Карпиным. Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Почему? Потому что его убрать из команды — это убрать тренера сборной России за несоответствие. В этом есть определенная сложность. Но многие болельщики “Динамо” ждут, когда Карпин скажет, что он устал.

Изначально говорили о желании «Динамо» быть в тройке лидеров чемпионата вместе с Карпиным. Скоро уже будет 50 лет без трофеев… Но сколько можно ждать? Тем более с теми футболистами, которых Карпин привел. Как выигрывать с Осипенко и Глебовым?

Меня очень радует, что «Акрон» сегодня победил «Динамо». Команда Дзюбы обыгрывает такую команду на родном стадионе. Валера, позор! Этой победой Дзюба уничтожил, растоптал и унизил Карпина. Артем унизил его до такой степени, что Карпин может только из-за него уходить из «Динамо». Раньше футболисты пели песню про Валеру. Сейчас уже не до песен", — сказал Селюк.

