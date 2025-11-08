Селюк о «Динамо»: «Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Дзюба его уничтожил, растоптал и унизил. Как выигрывать трофеи с Осипенко и Глебовым?»

«Проблема не в отдельной игре против “Акрона”, а в целом у “Динамо” с Карпиным. Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Почему? Потому что его убрать из команды — это убрать тренера сборной России за несоответствие. В этом есть определенная сложность. Но многие болельщики “Динамо” ждут, когда Карпин скажет, что он устал.