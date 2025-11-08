«ПСЖ» раздал продукты питания и средства гигиены 1000+ студентов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Клуб организовал «Столовую солидарности» на «Парк-де-Пренс»

В субботу на «Парк-де-Пренс» прошла 11-я по счету акция по раздаче продуктов питания и средств гигиены более чем 1000 студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Инициаторами мероприятия под названием «Столовая солидарности» выступили клуб «ПСЖ» и студенческие ассоциации Linkee и Studhelp, при поддержке компании BIC — главного спонсора.