«ПСЖ» раздал продукты питания и средства гигиены 1000+ студентов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Клуб организовал «Столовую солидарности» на «Парк-де-Пренс»

На акции присутствовал президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи. Помогали волонтерам представители «ПСЖ» из разных видов спорта — Кельвин Рэй (дзюдо), Дайян Булемтафес (дзюдо), Янник Грин (гандбол) и Уоррен Заир-Эмери (футбол).
Каждый студент получил корзину весом в 7 кг с полезными продуктами и товарами первой необходимости: свежими и сушеными фруктами и овощами, готовыми блюдами, а также средствами гигиены. Продукты поступают из излишков, собранных из организаций общественного питания.
Кроме того, каждый участник мог получить одежду и набор письменных принадлежностей.