Спаллетти о 0:0 с «Торино»: «Ювентус» не показал должной игры, но в целом я доволен. Мы все время держали их под давлением, даже рискуя получить контратаку"

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил игру команды в матче с «Торино» (0:0) в 11-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

"Нам не удалось показать игру должного качества, нам нужно работать. У некоторых игроков была усталость, но в целом я доволен командой.

Мы постоянно пытались идти вперед, даже рискуя получить контратаку. Ди Грегорио сделал отличный сейв, но мы все время держали их под давлением. Если не удалось найти нужный момент — что ж, бывает.

Дэвид очень силен в штрафной. У Влаховича были небольшие проблемы со спиной, но он выразил готовность играть и был вымотан, когда я его заменил. С ним мы могли бы доставить больше хлопот за счет навесов от Жегровы, но Дэвид — отличный игрок штрафной", — сказал Спаллетти.