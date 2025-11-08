Тель о 2:2 с «МЮ»: «Тоттенхэм» заслуживал победы. Мы злимся, но это футбол. Во 2-м тайме мы изменили ход игры, команда показала отличный менталитет"

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.80
П2
3.35
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.07
П2
10.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.20
П2
2.88
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Милан
2
Все коэффициенты
П1
52.00
X
16.00
П2
1.05
Футбол. Первая лига
09.11
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
09.11
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Тель о 2:2 с «МЮ»: «Тоттенхэм» заслуживал победы. Мы злимся, но это футбол. Во 2-м тайме мы изменили ход игры, команда показала отличный менталитет"

Нападающий «Тоттенхэма» рассказал о злости команды на ничью с «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ (2:2).

"Это футбол. Иногда 50 на 50, иногда по-другому. Я стараюсь оставаться позитивным, потому что наша реакция во втором тайме была действительно хорошей. Мы показали отличный менталитет.

В первом тайме мы пробовали разные вещи, были очень терпеливыми. Мы потеряли два очка. Получили одно, но заслуживали победы в этом матче. Как я уже сказал, нужно оставаться позитивными и двигаться дальше. Работать усердно каждый день", — сказал Тель.

"Ощущения смешанные, мы пропустили гол, проигрывали. Во втором тайме мы изменили ход игры. Но мы также злимся, потому что должны были выиграть сегодня. Но это футбол — нужно продолжать работать дальше.

Об изменениях во втором тайме.

Нам сказали просто добавить энергии, нам нужна была энергия, чтобы изменить игру — и мы это сделали.

О своем голе.

«Это движение, над которым я работаю на тренировках. Все зависит от практики — снова и снова. Я увидел, как мяч летит ко мне, и нужно было просто развернуться и пробить. Я хочу помогать команде, тренеру, клубу. Хочу делать свою работу — и стараюсь делать это каждый день», — добавил Тель в интервью TNT Sports.