Тель о 2:2 с «МЮ»: «Тоттенхэм» заслуживал победы. Мы злимся, но это футбол. Во 2-м тайме мы изменили ход игры, команда показала отличный менталитет"

«Это движение, над которым я работаю на тренировках. Все зависит от практики — снова и снова. Я увидел, как мяч летит ко мне, и нужно было просто развернуться и пробить. Я хочу помогать команде, тренеру, клубу. Хочу делать свою работу — и стараюсь делать это каждый день», — добавил Тель в интервью TNT Sports.