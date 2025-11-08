Тель о 2:2 с «МЮ»: «Тоттенхэм» заслуживал победы. Мы злимся, но это футбол. Во 2-м тайме мы изменили ход игры, команда показала отличный менталитет"

"Это футбол. Иногда 50 на 50, иногда по-другому. Я стараюсь оставаться позитивным, потому что наша реакция во втором тайме была действительно хорошей. Мы показали отличный менталитет.
В первом тайме мы пробовали разные вещи, были очень терпеливыми. Мы потеряли два очка. Получили одно, но заслуживали победы в этом матче. Как я уже сказал, нужно оставаться позитивными и двигаться дальше. Работать усердно каждый день", — сказал Тель.
"Ощущения смешанные, мы пропустили гол, проигрывали. Во втором тайме мы изменили ход игры. Но мы также злимся, потому что должны были выиграть сегодня. Но это футбол — нужно продолжать работать дальше.
Об изменениях во втором тайме.
Нам сказали просто добавить энергии, нам нужна была энергия, чтобы изменить игру — и мы это сделали.
О своем голе.
«Это движение, над которым я работаю на тренировках. Все зависит от практики — снова и снова. Я увидел, как мяч летит ко мне, и нужно было просто развернуться и пробить. Я хочу помогать команде, тренеру, клубу. Хочу делать свою работу — и стараюсь делать это каждый день», — добавил Тель в интервью TNT Sports.