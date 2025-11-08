Артета о 2:2 с «Сандерлендом»: «Тяжелое испытание. Мне нравится, как отреагировал “Арсенал”, отыгравшись и выйдя вперед. Жаль, что пропустили в концовке, но такова эта лига»

— Что думаете об игре?
— По-настоящему тяжелое испытание. Мы это знали — они так выстраивают игру, что тебе всегда тяжело. В концовке, к сожалению, мы пропустили гол. Количество добавленного времени многое говорит об игре.
— Что вы сказали в перерыве?
— Что мы должны действовать лучше, учитывая то, как мы пропустили гол.
То, что они делают, понятно, и они делают это очень хорошо. Мы готовились к этому на тренировках, но это нужно уметь применять во время матча".
Оба гола пришли после длинных передач и скидок — похожие эпизоды. Но нужно отдать должное сопернику. У них есть Бэллард, они умеют создавать такие моменты. Они умеют забивать такие голы — именно поэтому они находятся там, где находятся.
— Это показывает уровень конкурентности в Премьер-лиге?
— Мы это видим каждую неделю, с любым соперником. Разница между команда несущественна. Сейчас у нас перерыв на матчи сборных. Мы очень разочарованы, но нужно двигаться дальше.
— Вы все еще рады, что отыгрались с 0:1?
— Конечно. Мне нравится, как отреагировала команда, забив два гола и выйдя вперед. Жаль, что пропустили в концовке, но такова эта лига", — сказал Артета.