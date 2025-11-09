Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
1
:
Ланс
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.70
П2
1.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
Все коэффициенты
П1
45.00
X
21.00
П2
1.03
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Акции «Ростова» передадут Саввиди 11 ноября. Клуб уволит Альбу зимой и может назначить Кержакова (Иван Карпов)

Бывший президент «Ростова» Иван Саввиди снова будет руководить клубом.

Источник: Спортс"

По информации инсайдера Ивана Карпова, 11 ноября бизнесмену передадут акции клуба. Главный тренер желто-синих Джонатан Альба будет уволен зимой, когда за прекращение сотрудничества не придется платить неустойку.

Возглавить команду может Александр Кержаков. Нынешний спортивный директор Алексей Рыскин сохранит свой пост как минимум до зимы.

Напомним, 15 октября Арташес Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова». Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков после 15 туров.

Саввиди получит 49% акций «Ростова» от Арутюнянца и 25,99% от Ростовской области. Президентом клуба станет 66-летний предприниматель или его представитель (Иван Карпов).