«Монако» Головина проиграл 2 матча подряд в Лиге 1, сегодня — 1:4 «Лансу» дома с удалением в 1-м тайме. У команды 2 победы за 7 последних игр чемпионата

Монегаски уступили «Лансу» (1:4) в 12-м туре, играя в меньшинстве с 45-й минуте после удаления Фоларина Балогуна. Он же забил единственный гол команды в матче.
Это второе поражение «Монако» подряд в Лиге 1.
Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Результативными действиями российский полузащитник не отметился.
На данный момент «Монако» идет на 6-м месте в турнирной таблице с 20 очками. В следующем туре команда Себастьяна Поконьоли сыграет на выезде с «Ренном», игра пройдет 22 ноября.