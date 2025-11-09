Блогер Никки Сии об измене Нгамале: «Я забрала его паспорт, тогда он схватил меня за волосы, выдрал клок. Рассказала об этом в телеграм-канале, Муми взбесился: “Собирай вещи”

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.20
П2
2.12
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
37.00
Футбол. Франция
перерыв
Лион
1
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
14.70
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Блогер Никки Сии об измене Нгамале: «Я забрала его паспорт, тогда он схватил меня за волосы, выдрал клок. Рассказала об этом в телеграм-канале, Муми взбесился: “Собирай вещи”

Ранее девушка вингера бело-голубых Муми Нгамале, блогер Никки Сии, заявила, что футболист изменил ей и выселил из квартиры: «Он говорил “без доверия нет любви”, а оказался не тем, кому можно доверять».

Источник: Спортс"

— Вы видите переписки с другими девушками — что дальше?

— Мне хотелось услышать от Муми хоть какие-то объяснения, даже если бы они меня добили. А Нгамале просто смеялся и пытался все обставить так, что я неправильно поняла ситуацию. Говорил, что это старые переписки, хотя были видны даты. Вы не представляете, какие эмоции у меня были. В порыве я забрала его паспорт.

— Зачем?

— Нгамале должен был уехать в сборную, но я сказала, что он никуда не полетит, пока мы не поговорим.

— Его реакция?

— Схватил меня за волосы и начал отбирать паспорт. Очень сильно держал меня и выдрал клок волос. В итоге, он забрал паспорт, а мне стало страшно — вдруг ударит! Слава богу, до этого не дошло. В полицию обращаться не буду — нет ресурса.

— Чем все закончилось?

— Я рассказала эту историю в телеграм-канале, и Нгамале взбесился. Его не волновали измены, было все равно, что он сделал мне больно. Муми задел только мой пост — переживал за репутацию. Тогда он сказал: «Собирай вещи. Ты уезжаешь».

— Прям так сразу?

— Нгамале принципиально пропустил рейс в сборную, чтобы убедиться, что я собираю вещи. А у меня собака, это мой дом — куда ехать? Но я смогла собрать чемодан, а его водитель довез меня до отеля.

— Какие дальнейшие планы?

— Я уже сняла новую квартиру, а вечером поеду забирать остальные вещи. Нгамале не знает, что у меня есть запасной ключ. Надеюсь, его не будет дома (вечером Нгамале оказался дома в компании новой девушки — прим. Sport24). Но я приеду с охраной и друзьями, чтобы чувствовать себя безопасно.

— Теперь отношения с футболистами исключены?

— Да, однозначно. Надеюсь, такого опыта у меня больше не будет. Эту ситуацию пережить бы, — сказала блогер Никки Сии.