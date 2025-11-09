Блогер Никки Сии об измене Нгамале: «Я забрала его паспорт, тогда он схватил меня за волосы, выдрал клок. Рассказала об этом в телеграм-канале, Муми взбесился: “Собирай вещи”

— Вы видите переписки с другими девушками — что дальше?
— Мне хотелось услышать от Муми хоть какие-то объяснения, даже если бы они меня добили. А Нгамале просто смеялся и пытался все обставить так, что я неправильно поняла ситуацию. Говорил, что это старые переписки, хотя были видны даты. Вы не представляете, какие эмоции у меня были. В порыве я забрала его паспорт.
— Зачем?
— Нгамале должен был уехать в сборную, но я сказала, что он никуда не полетит, пока мы не поговорим.
— Его реакция?
— Схватил меня за волосы и начал отбирать паспорт. Очень сильно держал меня и выдрал клок волос. В итоге, он забрал паспорт, а мне стало страшно — вдруг ударит! Слава богу, до этого не дошло. В полицию обращаться не буду — нет ресурса.
— Чем все закончилось?
— Я рассказала эту историю в телеграм-канале, и Нгамале взбесился. Его не волновали измены, было все равно, что он сделал мне больно. Муми задел только мой пост — переживал за репутацию. Тогда он сказал: «Собирай вещи. Ты уезжаешь».
— Прям так сразу?
— Нгамале принципиально пропустил рейс в сборную, чтобы убедиться, что я собираю вещи. А у меня собака, это мой дом — куда ехать? Но я смогла собрать чемодан, а его водитель довез меня до отеля.
— Какие дальнейшие планы?
— Я уже сняла новую квартиру, а вечером поеду забирать остальные вещи. Нгамале не знает, что у меня есть запасной ключ. Надеюсь, его не будет дома (вечером Нгамале оказался дома в компании новой девушки — прим. Sport24). Но я приеду с охраной и друзьями, чтобы чувствовать себя безопасно.
— Теперь отношения с футболистами исключены?
— Да, однозначно. Надеюсь, такого опыта у меня больше не будет. Эту ситуацию пережить бы, — сказала блогер Никки Сии.