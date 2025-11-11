Шилов о кумире: «Роналду — икона для меня, пример того, как нужно трудиться, тренироваться. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в “Зените”

— Ты на первом месте в рейтинге самых талантливых футболистов России по версии «СЭ». Как сам считаешь — закономерно?
— Это плоды моей работы. Спасибо партнерам. Надо трудиться и не останавливаться.
— Насколько сложно молодому футболисту пробиться в основной состав топ-клуба России?
— У каждого есть шанс. Если хорошо тренируешься, то он у тебя всегда появится. Главное — работать. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в «Зените».
— А в каком европейском чемпионате хотел бы себя попробовать?
— Не думаю об этом. Сначала нужно закрепиться в «Зените».
— Кто твой кумир детства?
— Для меня иконой был Криштиану Роналду — пример того, как нужно трудиться, тренироваться, работать каждый день, не останавливаться, — сказал Вадим Шилов.