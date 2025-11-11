Ричмонд
Шилов о кумире: «Роналду — икона для меня, пример того, как нужно трудиться, тренироваться. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в “Зените”

17-летний полузащитник «Зенита» Вадим Шилов высказался о том, что стал первым в рейтинге «Спорт-Экспресса» среди самых перспективных футболистов России.

Источник: Спортс"

— Ты на первом месте в рейтинге самых талантливых футболистов России по версии «СЭ». Как сам считаешь — закономерно?

— Это плоды моей работы. Спасибо партнерам. Надо трудиться и не останавливаться.

— Насколько сложно молодому футболисту пробиться в основной состав топ-клуба России?

— У каждого есть шанс. Если хорошо тренируешься, то он у тебя всегда появится. Главное — работать. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в «Зените».

— А в каком европейском чемпионате хотел бы себя попробовать?

— Не думаю об этом. Сначала нужно закрепиться в «Зените».

— Кто твой кумир детства?

— Для меня иконой был Криштиану Роналду — пример того, как нужно трудиться, тренироваться, работать каждый день, не останавливаться, — сказал Вадим Шилов.