Директор УЕФА Ува: «Последние 18 лет стадионы в Италии строятся благодаря личным инвестициям, нужен системный подход. Евро-2032 — возможность, которую нельзя упускать»

"Евро-2032 — это возможность, которую нам нельзя упускать.
Давайте объединим усилия. УЕФА выступит посредником, используя свой опыт и знания. Все стадионы, которые были построены или реконструированы в стране за последние 18 лет, являются результатом личных инвестиций. Италии необходим системный подход.
Чемпионат Европы в 2032 году — прекрасная возможность выйти на новый уровень, начиная с изменения менталитета. Как итальянец, я призываю всех объединиться, чтобы [его проведение] принесло пользу итальянскому и европейскому футболу.
Вспомните, что благодаря последнему турниру в Германии было олучено два миллиарда евро, которые будут реинвестированы в молодежь и в женский футбол. Это модель, которой нужно придерживаться", — сказал Ува.