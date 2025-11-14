Ричмонд
Рубиалес подаст в суд на дядю, бросившего в него яйца на презентации книги про Эрмосо: «Он ненормальный, я подумал, что он вооружен. Там была беременная женщина с маленькими детьми»

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) подаст в суд на собственного дядю. Луис Рубиалес был атакован во время презентации своей книги под названием «Убийство Рубиалеса». Луис написал книгу, в которой поделился подробностями о скандале с Дженнифер Эрмосо.

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании в губы. Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф — 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа — более 10 тысяч евро.

Во время выступления Рубиалеса на презентации книги в него бросили несколько яиц, заставив прервать речь. Изначально Mundo Deportivo написал, что на Рубиалеса напала женщина. Позже выяснилось, что яйца в экс-функционера бросил его дядя Луис Рубен Рубиалес.

"Я только что узнал, что это мой дядя, его зовут Луис Рубен. Дядя моего возраста.

Он бросал в меня яйца, потому что он ненормальный, и я не могу найти причину. Нам придется подать на него в суд, ведь я подумал, что он вооружен.

Я пошел за ним, потому что боялся, что с семьей что-то случится. К счастью, меня остановили. Не знаю, было ли у него оружие или что-то такое.

Я увидел беременную женщину с двумя маленькими детьми. Я подумал о детях. Если бы я его схватил, сейчас была бы другая ситуация", — сказал Рубиалес Periodista Digital.