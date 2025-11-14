Соболев о «Спартаке»: «Уважаю клуб и болельщиков, никогда плохого слова не скажу. Забивать им хочется, потому что я там играл»

«Если мы берем как клуб “Спартак”, с его историей и болельщиками — я уважаю и клуб “Спартак”, и болельщиков. Никогда плохого слова про “Спартак” не скажу.
Да, конечно, «Спартаку» хочется забивать, потому что я там играл. Хочу ли я что-то доказать людям из того клуба? Нет.
Уважаю «Спартак» как бренд. 100-процентное уважение", — сказал Соболев в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым.
Соболев о трансфере в «Зенит»: «Еще за полгода говорил, что хочу уйти из “Спартака”, предлагали контракт — я его даже не смотрел. В моменте захотел, здесь можно выигрывать трофеи».
Соболев о Тедеско: «Послали друг друга на три буквы как-то. У меня мениск заклинивало, говорю: “Не могу не поехать в сборную”. Он: “Тогда больше не играешь у меня”. Отвечаю: “Ну, тогда ты идешь…”.