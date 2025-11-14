Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.75
П2
14.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
39.00
X
14.75
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.26
П2
4.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Кафанов о Сафонове: «В “ПСЖ” сильные футболисты, когда вратарь тренируется с хорошим настроением и концентрацией — это может заменить игровую практику. Матвей силен ментально»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о количестве игровой практики у Матвея Сафонова. Вратарь принял участие в матче сборной России и Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене».

Источник: Спортс"

На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол — российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

В «ПСЖ» Сафонов провел 25 матчей подряд на скамейке запасных.

«Когда вратарь тренируется с хорошим настроением и концентрацией, тренировочный процесс может заменить игровую практику. Матвей тренируется с сильными футболистами в “ПСЖ”. Его заставляют принимать решения быстро. Это большой плюс.

Он приезжает в хорошей форме. За все время после перехода в парижский клуб мы видели его все сильнее и сильнее в тренировочном процессе. Он ментально очень сильный. Сафонов — талантливый вратарь", — сказал Кафанов.