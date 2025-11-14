Гурцкая о Ротенберге-младшем: «Контракт с Галактионовым на три года — сумасшедшее решение. Это главная карта Бориса для усиления позиций перед болельщиками»

— О том, что Леонченко висел на волоске, говорили последний год. Придя на пост, Ротенберг сделал сумасшедшее решение, дав на три года контракт Галактионову.
— Вы понимаете, как это получилось?
— Это было его главной картой, чтобы усилить позицию перед болельщиками. По поводу Ульянова ничего не могу сказать, хорошо это или плохо. Надо ли давать ему трехлетний контракт — пусть решают в клубе.
Но то, что они оставили Михаила Михайловича за полгода до конца контракта и показали, что пойдут с ним дальше, не сильно поменяет вектор развития клуба.
— Не думаете ли вы, что продление контрактов, в первую очередь с Галактионовым, это способ показать, что в клубе все хорошо?
— Думаю, да, — сказал в ходе шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.