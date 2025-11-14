Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо “Динамо”, либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»

«Карпину надо определяться — либо “Динамо”, либо сборная России. На два фронта нельзя. Очень тяжело распыляться, нельзя объять необъятное.
Насчет его увольнения лучше спросить у руководства «Динамо», но все возможно. Тренерская работа — неблагодарное дело. Я не удивлюсь такому исходу — сам был в такой ситуации", — сказал бывший полузащитник сборной России.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше