Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо “Динамо”, либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»

Андрей Канчельскис раскритиковал совмещение постов Валерием Карпиным, который возглавляет сборную России и «Динамо».

Источник: Спортс"

«Карпину надо определяться — либо “Динамо”, либо сборная России. На два фронта нельзя. Очень тяжело распыляться, нельзя объять необъятное.

Насчет его увольнения лучше спросить у руководства «Динамо», но все возможно. Тренерская работа — неблагодарное дело. Я не удивлюсь такому исходу — сам был в такой ситуации", — сказал бывший полузащитник сборной России.

