Вратарь «Ростова» Ятимов: «Сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира лет через 20»

В Таджикистане очень сильно любят футбол, и если посмотреть назад, была команда «Памир». Была школа, система. Сейчас, наверное, чуть-чуть в этом плане просели. Но стоит отметить, что федерация старается всячески поддерживать детский футбол. Я думаю, лет через 20 сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира, — сказал вратарь «Ростова» и сборной Таджикистана.