Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Вратарь «Ростова» Ятимов: «Сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира лет через 20»

Рустам Ятимов считает, что через 20 лет сборная Таджикистана выйдет на чемпионат мира.

Источник: Спортс"

— Видео с вашим участием набирают много просмотров, как это можно объяснить? Вы — звезда?

— Нет, не сказать, что я какая-то звезда. Просто, наверное, в данный момент я один из тех, кто играет в хорошем чемпионате из таджикских футболистов. Там очень сильно любят футбол, болельщики постоянно поддерживают на домашних играх сборной.

В Таджикистане очень сильно любят футбол, и если посмотреть назад, была команда «Памир». Была школа, система. Сейчас, наверное, чуть-чуть в этом плане просели. Но стоит отметить, что федерация старается всячески поддерживать детский футбол. Я думаю, лет через 20 сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира, — сказал вратарь «Ростова» и сборной Таджикистана.