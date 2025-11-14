Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: “Шутишь, что ли?” Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера… За три месяца!»

Дмитрий Парфенов рассказал, как его уволили с поста тренера «Торпедо».

Источник: Спортс"

— После месяца работы в «Торпедо» у вас было предчувствие, что с вами расстанутся?

— И близко такого не было! А вот то, что команда приняла наши требования, становится той, какой мы, тренеры, хотим ее видеть, чувствовал. Тем более мы подошли к серии из четырех домашних матчей. Выиграй мы их, могли бы серьезно поправить свое положение, подняться выше.

— Вспомните день, когда вам объявили о расставании.

— Накануне кубковой игры с «Велесом» предстояла утренняя тренировка. Мы, тренеры, обычно собираемся за два-три часа до занятия. Соответственно, я ехал к 8 утра. И тут приходит сообщение: «Надо заехать в офис». Я еще спросил у нового гендиректора: «Можно, зайду после тренировки?» Ответ: «Нет, нужно до».

— И как вам объявили об увольнении?

— Просто сказали: «Акционеры хотят видеть другого тренера, другой тренерский штаб». Вот и все. Что мне оставалось? Ты же в драку не полезешь.

— Не поинтересовались, какие к вашей работе есть претензии?

— А какой смысл? Гендиректора только-только назначили и сверху дали команду мне все это озвучить. Это же не его решение.

— Были в шоке?

— Еще бы! Но что я мог сделать? Закрыться у себя в кабинете? Или все равно пойти тренировку провести? В теории можно было. Но зачем этот цирк устраивать?

— А эту тренировку, на которую вы ехали, в итоге проводил уже штаб Кононова?

— Да. Я же озвучил решение акционеров своим помощникам. Они сначала не поверили, подумали, что я так вот шучу…

— Не поверили?

— Нет, конечно! Ну, ничего же не предвещало! И мы собрали административный штаб, объяснили ситуацию. Там тоже никто ничего не мог понять. Потом дождались ребят и до тренировки собрали их с нашим тренерским штабом в раздевалке. Поблагодарил, попрощались…

— И как ребята восприняли известие о вашем уходе?

— Это же коллектив, который состоял из 26 игроков. Возможно, те, кто не играл, немного и обрадовались. А так, опытные пацаны тоже переспросили: «Владимирыч, ты шутишь, что ли?» Ну, сами понимаете: еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера… За три месяца! — сказал Парфенов.

После 18 туров «Торпедо» занимает в Первой лиге предпоследнее, 17-е, место.