Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: “Шутишь, что ли?” Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера… За три месяца!»

— Это же коллектив, который состоял из 26 игроков. Возможно, те, кто не играл, немного и обрадовались. А так, опытные пацаны тоже переспросили: «Владимирыч, ты шутишь, что ли?» Ну, сами понимаете: еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера… За три месяца! — сказал Парфенов.