Аршавин о вечеринке у Овечкина после его рекорда по голам в НХЛ: «Хорошо у Саши посидели… Был один не очень приятный инцидент. Утром должны были вылетать в Коламбус, но не долетели…»

Андрей Аршавин рассказал о вечеринке у Александра Овечкина, состоявшейся вскоре после его рекордного гола.

В апреле этого года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.

— Возвращаясь к вашей поездке к Александру Овечкину… Мы слышали, что на одной из вечеринок случилась какая-то забавная история, в результате которой вы потеряли документы. Расскажете?

— Ну, не совсем после вечеринки. Мы у Саши дома были через три-четыре дня после его рекорда. Действительно, произошел один не очень приятный инцидент. Думаю, однажды мы расскажем и покажем. Но не сейчас.

— Нам кажется, сейчас в самый раз.

— Нет, пока рано! Все, что у меня в телефоне было связанное с этим, я вообще стер. Есть только у ребят… В общем, когда времени побольше пройдет, может, и выйдут какие-то кадры.

— Давайте мы предположим: вечеринка пошла не по плану. Так?

— На тот момент она уже закончилась. Это случилось ранним утром. Все, что могу сказать: мы должны были вылетать в Коламбус. Но не долетели…

— Так вы же документы потеряли!

— Это не из-за того инцидента, о котором вы спросили. Просто у Саши хорошо посидели… — сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

