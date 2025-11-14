Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.52
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
29.00
X
12.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.26
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.06
П2
1.76
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.00
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2

Анчелотти о Роналду и 1000 голов: «Он точно это сделает, не сомневайтесь. Не забудьте пригласить меня на празднование»

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что Криштиану Роналду дойдет до отметки в 1000 забитых голов за карьеру. Сейчас на счету португальца 953 мяча.

— Роналду все еще в отличной форме почти в 41 год. Как вы думаете, он сможет забить 1000 голов?

— Он точно это сделает, не сомневайтесь ни секунды. В Италии меня недавно спрашивали о Модриче и его 40-летии, и я сказал, что он будет хорошо играть в «Милане».

Лука и Криштиану — профессионалы, которые любят футбол и страстно увлечены им. Они всегда добьются всего, чего захотят.

Криштиану обязательно забьет 1000-й гол, но когда он это сделает, не забудьте пригласить меня на празднование этого невероятного рекорда, — сказал улыбаясь Анчелотти.

Роналду — журналисту на вопрос о 1000-м голе в финале ЧМ: «Вы пересмотрели фильмов, это слишком идеально. Я бы закончил карьеру на высокой ноте».