Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.08
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
12.00
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.21
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.06
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.29
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
29.00

Мартинес про 0:2 с Ирландией: «Забивать голы — самое сложное в футболе. Португалия плохо начала, а удаление Роналду осложнило игру»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение сборной в матче с Ирландией (0:2).

Источник: Спортс

— Португалия снова столкнулась с трудностями в игре против команды, которая играет низким блоком. Почему?

— В футболе самое сложное — забивать голы. Мы также играли против Армении, действовавшей низким блоком, и забили пять мячей.

Мы начали матч очень плохо; нам не хватало Педру Нету, Нуну Мендеша и Бруну Фернандеша, с которыми у нас уже отработаны схемы. Нам не хватало четкости с мячом, точности.

Ирландия играет надежно, и когда мы пропустили, то знали, что у нас будут проблемы. Все, что могло пойти не так, пошло не так, и все, что могло пойти хорошо для Ирландии, пошло хорошо. Во втором тайме мы попробовали все, но удаление Криштиану осложнило игру.

— Это ваше первое поражение в отборочном цикле, что это значит?

— Было бы хорошо провести еще 43 матча без поражений. 42 матча без поражений на уровне сборной — это ненормально. Это также первое удаление Роналду за 226 матчей.

Нужно быть самокритичным, но поражения — это контекст. Если мы победим дома, то попадем на чемпионат мира. Сложные матчи — это норма в футболе, — сказал Мартинес.

Мартинес об удалении Роналду: «Здоровый защитник так драматично упал на газон. Хотим выиграть следующий матч ради Криштиану».

