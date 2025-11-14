Генич о главной звезде российского футбола: «И Дзюба, и Аршавин своей игрой вывели людей на улицы, но у Артема не было такой европейской карьеры. Зато он сыграл важнейшую роль на домашнем ЧМ»

— Блин… Сложный вопрос. И тот, и другой своей игрой вывели людей на улицы. Но у Дзюбы не было такой европейской карьеры, как у Аршавина. И мне кажется, если они в Европе будут идти по одной улице, то Аршавина будут узнавать больше. Поэтому в плане интеграции России в мировой футбол Аршавин сыграл важную роль.