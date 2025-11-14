Тренер по ММА Кияшко про бой Дзюбы и Смолова: «Без шансов для Федора, 100%. Из российских игроков конкурентов у Артема нет, из западных — очень хорош Ибрагимович»

— Без шансов для Федора. Без шансов!
Я знаю Артема и видел Смолова. Не знаю, что умеет Федор, но наблюдал, что может Дзюба в зале. Если когда-то этот бой состоится, то Дзюба 100 процентов победит.
— Может ли кто-то из российского футбола составить конкуренцию Дзюбе в единоборствах?
— Из российских таковых не вижу. Из западных — очень хорош Ибрагимович. Видел его за делом, Артем тоже про него рассказывал.
— Хотел бы Дзюба спарринг с ним?
— Сейчас Дзюба сконцентрирован лишь на футболе. Когда он закончит карьеру, то там уже никто не знает, как сложится. Все может быть, — отметил тренер Александра Волкова.
