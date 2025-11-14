Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
22.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.80
П2
4.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.40
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.70
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.58
П2
13.00
Футбол. Первая лига
15.11
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Ринат Билялетдинов: «Кто пытался оставить революционные следы в футболе, только наследили. Ничего не изменилось по сравнению с тем, что нам преподавали в 1990-х. Но умники наших тренеров физруками называют&raq

Ринат Билялетдинов считает, что в футболе мало что изменилось за последние десятилетия.

Источник: Спортс"

"Не смотрите чересчур долго хорошие вещи. Потому что привыкаете, а потом мучаетесь.

Что бы тут ни говорили про тренеров — вот физруками называют, старым мышлением, всякими обидными словами наших тренеров. Вот эти умники забывают базовые постулаты футбола, которые никуда не делись.

Я помню, как меня обучали в Высшей школе тренеров в конце 1990-х годов, — ничего не изменилось по сравнению с тем, что нам преподавали. А мы изучали опыт голландцев, сборной СССР, когда в 1988 году в финале проиграли как раз голландцам. Но все это изучали, опыт клубов и сборных успешных.

Сейчас ничего не поменялось, кто бы что ни говорил. Кто пытался оставить революционные следы, только наследили и уходили. Потому что тактические революции можно по пальцам пересчитать«, — отметил экс-тренер “Рубина”.