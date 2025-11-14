Ринат Билялетдинов: «Кто пытался оставить революционные следы в футболе, только наследили. Ничего не изменилось по сравнению с тем, что нам преподавали в 1990-х. Но умники наших тренеров физруками называют&raq

"Не смотрите чересчур долго хорошие вещи. Потому что привыкаете, а потом мучаетесь.
Что бы тут ни говорили про тренеров — вот физруками называют, старым мышлением, всякими обидными словами наших тренеров. Вот эти умники забывают базовые постулаты футбола, которые никуда не делись.
Я помню, как меня обучали в Высшей школе тренеров в конце 1990-х годов, — ничего не изменилось по сравнению с тем, что нам преподавали. А мы изучали опыт голландцев, сборной СССР, когда в 1988 году в финале проиграли как раз голландцам. Но все это изучали, опыт клубов и сборных успешных.
Сейчас ничего не поменялось, кто бы что ни говорил. Кто пытался оставить революционные следы, только наследили и уходили. Потому что тактические революции можно по пальцам пересчитать«, — отметил экс-тренер “Рубина”.