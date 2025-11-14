Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
22.00
X
8.00
П2
1.18
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.80
П2
4.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.40
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.70
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.58
П2
12.50
Футбол. Первая лига
15.11
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Де Лаурентис о травмах игроков в сборных: «Должно открываться трансферное окно, а мы должны получать компенсацию. Это клубы платят зарплаты. Но ФИФА и УЕФА плевать на лиги, похоже»

Аурелио Де Лаурентис возмущен тем, что «Наполи» теряет игроков из-за травм, которые они получают в сборных.

Источник: Спортс"

"Я отпустил Ррахмани — и он возвращается поломанным. Ангисса тоже возвращается поломанным. Так продолжать нельзя. Если идет чемпионат, не должно быть пауз, и нам нужно меньше команд и меньше матчей.

Футболисты получают зарплату в клубах, и это клубы должны решать, отправлять ли их в сборные. Если игрок получает травму в сборной, должно открываться трансферное окно, а мы должны получать компенсацию.

Но все выглядит так, будто ФИФА и УЕФА наплевать на лиги«, — отметил президент “Наполи”.

Следует отметить, что ФИФА платит клубам за травмы в том случае, если игроки выбывают на 28 дней и более.