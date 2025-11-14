Ричмонд
Губерниев о словах Карпина про алкоголь: «Глубоко не прав — странное признание. Спортсмены должны быть примером»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил высказывание Валерия Карпина про алкоголь.

Источник: Спортс"

Главный тренер Динамо и сборной России заявил: «Пиво — окей, но пять литров и в муку — не окей. Рюмка водки или бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей. Везде нужно знать меру».

"Я считаю, что Валерий Карпин глубоко не прав. Спортсмены должны быть примером для всех нас, особенно для подрастающего поколения.

Это очень странное признание главного тренера", — сказал Дмитрий Губерниев.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
