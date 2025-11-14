Губерниев о словах Карпина про алкоголь: «Глубоко не прав — странное признание. Спортсмены должны быть примером»

Главный тренер Динамо и сборной России заявил: «Пиво — окей, но пять литров и в муку — не окей. Рюмка водки или бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей. Везде нужно знать меру».
"Я считаю, что Валерий Карпин глубоко не прав. Спортсмены должны быть примером для всех нас, особенно для подрастающего поколения.
Это очень странное признание главного тренера", — сказал Дмитрий Губерниев.
