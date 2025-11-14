Ташуев о Сафонове: «Нужно срочно искать новый клуб — нельзя так долго сидеть без практики. Если бы Матвей тащил в сборной, Энрике взял бы это на заметку»

"Против Перу особо не было напряженности по ходу всей встречи. Поэтому Сафонов потерял концентрацию в момент пропущенного гола. Но такой ошибке нужно искать следствие. Удар Валеры был очень неплохой и хлесткий. Матвей потерял позицию. Он просто не ожидал, что соперник пробьет так резко издалека.