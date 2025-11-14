Ричмонд
Ташуев о Сафонове: «Нужно срочно искать новый клуб — нельзя так долго сидеть без практики. Если бы Матвей тащил в сборной, Энрике взял бы это на заметку»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался об игре вратаря Матвея Сафонова в товарищеском матче сборных России и Перу (1:1).

Источник: Спортс"

"Против Перу особо не было напряженности по ходу всей встречи. Поэтому Сафонов потерял концентрацию в момент пропущенного гола. Но такой ошибке нужно искать следствие. Удар Валеры был очень неплохой и хлесткий. Матвей потерял позицию. Он просто не ожидал, что соперник пробьет так резко издалека.

Я считаю, что Сафонову нужно срочно искать новый клуб. Так долго сидеть без игровой практики в клубе нельзя. Ты только понижаешь свой уровень мастерства.

Тренировочный процесс и официальный матч — это абсолютно разные вещи. Если ты не находишься в этой среде, то все… Плюс это влияет психологически на футболиста.

Наверняка тренерский штаб «ПСЖ» следит за действиями Матвея в сборной России.

Если бы сейчас Сафонов тащил в своей национальной команде, Энрике точно взял бы это на заметку", — сказал Сергей Ташуев.