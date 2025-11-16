Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Тухель после 2:0 с Албанией: «Сложный, эмоциональный матч, Англия отдала все силы. Нужен был момент, чтобы открыть игру — пришлось подождать, но мы были настойчивы»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался доволен игрой команды в матче квалификации ЧМ с Албанией (2:0).

"Хороший матч, он мне понравился. Против Сербии было трудно, сегодняшний день был сложным, эмоциональным. Мы полностью контролировали ситуацию, а затем внезапно ослабили контроль, и нам пришлось справиться с трудными моментами и напряженной обстановкой, чтобы открыть счет голом со стандарта. Все довольны, это полностью заслуженно.

Я видел, что мы отдали все силы, но в то же время соперника было трудно сломить. Нужен был один маленький шанс, розыгрыш стандарта или момент волшебства, чтобы открыть игру, обрести уверенность и проникнуть в их мысли, поэтому нам пришлось подождать, но мы были настойчивы. Усилением атаки со скамейки мы также хотели дать понять, что хотим победить, и по-прежнему не сдаемся", — сказал Тухель в интервью ITV.