Тухель после 2:0 с Албанией: «Сложный, эмоциональный матч, Англия отдала все силы. Нужен был момент, чтобы открыть игру — пришлось подождать, но мы были настойчивы»

Я видел, что мы отдали все силы, но в то же время соперника было трудно сломить. Нужен был один маленький шанс, розыгрыш стандарта или момент волшебства, чтобы открыть игру, обрести уверенность и проникнуть в их мысли, поэтому нам пришлось подождать, но мы были настойчивы. Усилением атаки со скамейки мы также хотели дать понять, что хотим победить, и по-прежнему не сдаемся", — сказал Тухель в интервью ITV.