Луис Суарес: «Суарес в “Ливерпуле” был особенным, у меня получалось все. В “Барсе” я тоже был хорош, там я научился играть на участке 10 на 10 метров в касание, в Англии у&nbs

— Посмотрим. Суарес в «Ливерпуле» 2013 или 2014 года, у которого получалось все — а у меня тогда действительно получалось все, — был особенным. Это периоды, моменты, когда у тебя получается абсолютно все, и ты наслаждаешься этим.
Суарес «Барселоны» был совершенно другим по сравнению с тем, каким был Суарес в «Ливерпуле», из-за пространства или из-за роли, которую мне нужно было выполнять.
Я всегда объяснял: в «Барселоне» я научился играть на участке 10 на 10 метров в одно касание — того, чего в «Ливерпуле» я не делал. В «Ливерпуле» у меня было 40 метров, чтобы бежать одному, обыгрывать и бороться. В сборной Уругвая — то же самое.
В «Барселоне», куда бы я ни посмотрел, мне приходилось учиться отдавать точный пас. Это сделало меня лучше как игрока. Это заставило меня очень сильно эволюционировать, и Суарес 2014—2017 годов, мои лучшие годы в «Барселоне», тоже был хорош.