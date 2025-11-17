Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Луис Суарес: «Суарес в “Ливерпуле” был особенным, у меня получалось все. В “Барсе” я тоже был хорош, там я научился играть на участке 10 на 10 метров в касание, в Англии у&nbs

— Какой Суарес был лучше — в «Ливерпуле» или в «Барселоне»?

— Посмотрим. Суарес в «Ливерпуле» 2013 или 2014 года, у которого получалось все — а у меня тогда действительно получалось все, — был особенным. Это периоды, моменты, когда у тебя получается абсолютно все, и ты наслаждаешься этим.

Суарес «Барселоны» был совершенно другим по сравнению с тем, каким был Суарес в «Ливерпуле», из-за пространства или из-за роли, которую мне нужно было выполнять.

Я всегда объяснял: в «Барселоне» я научился играть на участке 10 на 10 метров в одно касание — того, чего в «Ливерпуле» я не делал. В «Ливерпуле» у меня было 40 метров, чтобы бежать одному, обыгрывать и бороться. В сборной Уругвая — то же самое.

В «Барселоне», куда бы я ни посмотрел, мне приходилось учиться отдавать точный пас. Это сделало меня лучше как игрока. Это заставило меня очень сильно эволюционировать, и Суарес 2014—2017 годов, мои лучшие годы в «Барселоне», тоже был хорош.