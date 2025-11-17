Луис Суарес: «Суарес в “Ливерпуле” был особенным, у меня получалось все. В “Барсе” я тоже был хорош, там я научился играть на участке 10 на 10 метров в касание, в Англии у&nbs

— Посмотрим. Суарес в «Ливерпуле» 2013 или 2014 года, у которого получалось все — а у меня тогда действительно получалось все, — был особенным. Это периоды, моменты, когда у тебя получается абсолютно все, и ты наслаждаешься этим.