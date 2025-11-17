«Реал» не рассматривал Зидана на замену Алонсо. У клуба хорошие отношения с французом, но планов о его возвращении нет (As)

As опровергает эту информацию и утверждает, что ни прошлой весной, ни сейчас не обсуждалась никакая альтернативная кандидатура на пост главного тренера мадридского клуба, кроме Алонсо.
Подчеркивается, что отношения Зидана с «Реалом» хорошие, но планов о его назначении нет. Француз возглавлял «Реал» дважды: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. С командой он трижды выигрывал Лигу чемпионов.
Источник со ссылкой на французские СМИ передает, что Зидан примет сборную Франции по завершении чемпионата мира 2026 года, когда команду покинет Дидье Дешам.