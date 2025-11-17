Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

«Реал» не рассматривал Зидана на замену Алонсо. У клуба хорошие отношения с французом, но планов о его возвращении нет (As)

Ранее в СМИ распространялись слухи о том, что «Реал» рассматривает возможность возвращения Зинедина Зидана на тренерский пост вместо Хаби Алонсо.

Источник: Спортс"

As опровергает эту информацию и утверждает, что ни прошлой весной, ни сейчас не обсуждалась никакая альтернативная кандидатура на пост главного тренера мадридского клуба, кроме Алонсо.

Подчеркивается, что отношения Зидана с «Реалом» хорошие, но планов о его назначении нет. Француз возглавлял «Реал» дважды: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. С командой он трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Источник со ссылкой на французские СМИ передает, что Зидан примет сборную Франции по завершении чемпионата мира 2026 года, когда команду покинет Дидье Дешам.