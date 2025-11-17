Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2

Круговой верит в разбан России в 2026-м: «Очень надеюсь, что это свершится и нас допустят»

Данил Круговой надеется, что сборную России допустят до международных турниров в 2026 году.

— Какие в целом для сборной России подведете итоги 2025 года?

— Если не брать эти матчи с Перу (1:1) и Чили (0:2), то мы весь год смотрелись неплохо — и забивали немало голов, и выигрывали. Даже ничейный матч с Нигерией (1:1), на мой взгляд, был хорошим в нашем исполнении на фоне довольно сильного соперника. Жаль, что до победы его не дотянули. А выездная игра с Катаром (4:1) особенно понравилась — и по результату, и по качеству игры.

— Верите в разбан сборной России в 2026 году?

— Верить-то я могу. Повлиять никак на это не могу. Надеюсь, что это произойдет в следующем году. Очень надеюсь, что это свершится и нас допустят, — сказал защитник сборной России.