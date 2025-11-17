Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2

Прудников о тренерах: «Постоянно выпускаются, но если не давать дорогу, они никогда не появятся. Мусаев же привел “Краснодар” к чемпионству»

Александр Прудников считает, что в России нужно больше доверять молодым тренерам.

Источник: Sports

— «Спартаку» необходим хороший тренер — тот, который приведет команду к победам.

Иностранец или россиянин? Если топовый иностранный тренер, то хорошо, если какой‑то неизвестный и непонятный, то можно и нашего молодого попробовать. У нас же каждый год выпускают тренеров, а новых имен на тренерском поприще появляется как‑то мало. Но мы видим, что есть хорошие примеры среди наших относительно молодых тренеров. Допустим, тот же Мусаев привел «Краснодар» к чемпионству.

— Интересно было бы увидеть на посту тренера кого‑то из кумиров спартаковских болельщиков? Например, Тихонова или Аленичева.

— Почему нет? Как вариант. Тем более Аленичев был у руля «Спартака». Правда, Аленичев давно не работал. Тихонов, конечно, в больших клубах в качестве главного тренера еще не работал. Но если у него есть желание, то почему нет?

В целом же тренеры у нас постоянно выпускаются, но новых имен очень мало слышим, а тренеры выпускаются. Если не давать им дорогу, то они никогда не появятся, — сказал бывший форвард «Спартака».