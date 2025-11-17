Ричмонд
Ди Лоренцо об 1:4 с Норвегией: «Знали, что они сильны. Урок пригодится Италии перед стыковыми матчами»

Джованни Ди Лоренцо оценил поражение сборной Италии от Норвегии (1:4) в отборе ЧМ-2026. «Скуадра адзурра» заняла второе место в группе и примет участие в стыковых матчах.

Источник: Спортс"

"Полученный урок пригодится нам перед стыковыми матчами. Мы знали, что норвежцы сильны.

Теперь мы должны подготовиться как можно лучше к следующему этапу. В последние три месяца наша команда играла с характером", — сказал защитник сборной Италии.