Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Спартак Кс
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.20
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2

«Карпин стал больше наигрывать молодежь, в этом ему большой плюс. У нас много талантов». Коршунов о сборной

Анатолий Коршунов поддерживает курс Валерия Карпина на омоложение сборной России.

Источник: Sports

— Как бы сейчас оценили уровень игры нашей сборной?

— Сложно судить, но по меркам среднего европейского футбола примерно на четверочку, с учетом двух последних игр [с Чили и Перу]. Но меня радует, что Карпин стал вызывать больше молодежи. Молодежь у нас талантлива, и эти молодые ребята очень стараются, через год они будут в полном порядке.

Карпин понимает, что нужно больше подключать и наигрывать в сборной нашу молодежь, и делает это. В этом ему очень большой плюс. А я очень доволен, что у нас сейчас так много талантливых футболистов, — сказал трехкратный чемпион СССР.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше