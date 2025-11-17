«Карпин стал больше наигрывать молодежь, в этом ему большой плюс. У нас много талантов». Коршунов о сборной

— Сложно судить, но по меркам среднего европейского футбола примерно на четверочку, с учетом двух последних игр [с Чили и Перу]. Но меня радует, что Карпин стал вызывать больше молодежи. Молодежь у нас талантлива, и эти молодые ребята очень стараются, через год они будут в полном порядке.