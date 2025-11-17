Глава FPF Проэнса о дисквалификации Роналду: «Будем бороться за минимальные последствия. Мы все хотим, чтобы Криштиану вышел на поле в первом матче ЧМ»

40-летний нападающий получил красную карточку за удар локтем в спину и. Сообщалась, что он рискует пропустить три игры официального характера, в том числе первые матчи ЧМ-2026. Вчера Роналду не принял участие в отборочном матче с Арменией (9:1).
"FPF и я будем бороться за то, чтобы последствия были минимальными.
Мы уже провели юридический анализ ситуации. Необходимо изучить смягчающие обстоятельства. Мы очень надеемся, что наказание будет адекватным и непродолжительным.
Мы все хотим, чтобы Криштиану вышел на поле в первом матче чемпионата мира", — сказал Проэнса.
Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду. Один из аргументов — враждебная обстановка в Дублине.