Глава FPF Проэнса о дисквалификации Роналду: «Будем бороться за минимальные последствия. Мы все хотим, чтобы Криштиану вышел на поле в первом матче ЧМ»

Президент Португальской федерации футбола (FPF) Педру Проэнса заявил, что организация работает над тем, чтобы свести дисквалификацию Криштиану Роналду за удаление в игре с Ирландией (0:2) к минимуму.

Источник: Спортс"

40-летний нападающий получил красную карточку за удар локтем в спину и. Сообщалась, что он рискует пропустить три игры официального характера, в том числе первые матчи ЧМ-2026. Вчера Роналду не принял участие в отборочном матче с Арменией (9:1).

"FPF и я будем бороться за то, чтобы последствия были минимальными.

Мы уже провели юридический анализ ситуации. Необходимо изучить смягчающие обстоятельства. Мы очень надеемся, что наказание будет адекватным и непродолжительным.

Мы все хотим, чтобы Криштиану вышел на поле в первом матче чемпионата мира", — сказал Проэнса.

Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду. Один из аргументов — враждебная обстановка в Дублине.

