«Карпин отказался от неустойки? Смешно! Сомневаюсь, что “Динамо” вообще предлагало деньги». Егоров о поступке тренера

Так что констатируем: все пытаются выйти из этой некрасивой истории с совмещением, которая прибила и «Динамо», и Карпина, и РФС, — максимально красиво и элегантно, позиционируя себя настоящими мужиками, благородными героями и гениями. Хотя по факту все начудили на сотни миллионов рублей. Особенно «Динамо». А заработал один Карпин«, — заявил президент “БроукБойз”.