Шахин может возглавить «Динамо». Экс-тренер «Боруссии» работает в «Истанбуле» («СЭ»)

Сегодня Валерий Карпин объявил об уходе из московского клуба.
37-летний Шахин возглавляет с сентября турецкий «Истанбул Башакшехир». С июля 2024 по январь 2025 года турецкий специалист работал в дортмундской «Боруссии».
«Истанбул Башакшехир» после 12 туров занимает 12-е место в чемпионате Турции.
