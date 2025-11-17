Талалаев о Садыгове: «Он вас родную мать продать уговорит. У меня с “Химками” был защищенный контракт, подписанный юристом, мне ничего не должны»

Талалаев возглавлял подмосковный клуб в 2019—2020 и 2023−2024 годах.
— Поражало, что вы пошли работать в «Химки». Кажется, когда люди идут в «Химки» к Туфану Садыгову, они должны понимать, что что-то произойдет.
— У меня был защищенный контракт, подписанный юристом. И вы хоть раз беседовали с Туфаном Садыговым? Он вас уговорит продать родную мать.
— Говорят, что он вам по-прежнему должен 1 миллион 800 тысяч рублей.
— Не слушайте никого. Люди не очень любят большие цифры. За «Балтику» сейчас переживают по всей стране, и мне это приятно. Они видят, что простые ребята могут играть в хороший футбол. На этом остановимся.
Мне ничего не должны. Тем, кто работал со мной, должны, но они надеются, что долги будут закрыты.
— У них были такие же защищенные контракты, как у вас?
— Не у всех.
— Люди, которые думали, что у них защищенные контракты или дружеские отношения с Туфаном Садыговым, сейчас тоже находятся в состоянии ожидания. Возможно, вечного.
— Знаете, что я обычно на это говорю? Не экономьте на юристах, — сказал Талалаев в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».