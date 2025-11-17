Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
18.11
Косово
:
Швейцария
П1
5.80
X
4.22
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
18.11
Швеция
:
Словения
П1
1.66
X
4.05
П2
5.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
18.11
Беларусь
:
Греция
П1
10.50
X
6.03
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
18.11
Шотландия
:
Дания
П1
3.50
X
3.35
П2
2.24
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
18.11
Болгария
:
Грузия
П1
5.70
X
4.21
П2
1.62
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

Талалаев о Садыгове: «Он вас родную мать продать уговорит. У меня с “Химками” был защищенный контракт, подписанный юристом, мне ничего не должны»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что у «Химок» нет долгов перед ним.

Талалаев возглавлял подмосковный клуб в 2019—2020 и 2023−2024 годах.

— Поражало, что вы пошли работать в «Химки». Кажется, когда люди идут в «Химки» к Туфану Садыгову, они должны понимать, что что-то произойдет.

— У меня был защищенный контракт, подписанный юристом. И вы хоть раз беседовали с Туфаном Садыговым? Он вас уговорит продать родную мать.

— Говорят, что он вам по-прежнему должен 1 миллион 800 тысяч рублей.

— Не слушайте никого. Люди не очень любят большие цифры. За «Балтику» сейчас переживают по всей стране, и мне это приятно. Они видят, что простые ребята могут играть в хороший футбол. На этом остановимся.

Мне ничего не должны. Тем, кто работал со мной, должны, но они надеются, что долги будут закрыты.

— У них были такие же защищенные контракты, как у вас?

— Не у всех.

— Люди, которые думали, что у них защищенные контракты или дружеские отношения с Туфаном Садыговым, сейчас тоже находятся в состоянии ожидания. Возможно, вечного.

— Знаете, что я обычно на это говорю? Не экономьте на юристах, — сказал Талалаев в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».