Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «После победы первым делом позвоню Месси. Мало поставить ему статую — мы должны дать ему ту роль, которую он хочет. Использовать его, как Лапорта, нельзя»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт хочет пригласить Лионеля Месси в клуб.

Источник: Спортс"

— Мы должны как можно скорее принять Лионеля Месси и сделать все возможное, чтобы он получил ту роль, которую, как он говорил на прошлой неделе, он хочет получить, и в которой все фанаты «Барселоны» хотели бы его видеть. Мало поставить ему статую.

— «Последний танец» Месси в «Барселоне» мотивировал бы вас?

— Лично у меня, как болельщика, мурашки по коже от этого, но очевидно, что все зависит от него. Чего не нужно делать, так это пытаться его использовать. Я думаю, Лапорта это делал, причем много раз, и делал это неправильно. Особенно яркий пример был на прошлых выборах. Еще один пример невыполненного обещания.

Я считаю, что Месси нельзя использовать, но он должен знать: первое, что я сделаю после победы, — возьму телефон и позвоню ему. Это будет первый звонок, который я сделаю.

Пока не было никакого контакта ни с ним, ни с кем-то из его окружения. Наша обязанность — говорить со всеми, кто может внести вклад в будущее и чьи намерения важно знать, — отметил Фонт.

Йорди Кройфф о статуе для Месси: «Он особенный, как мой отец, у которого есть статуя. Лео займет заслуженное место».