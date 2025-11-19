Ричмонд
Путин: «Болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе»

Президент России Владимир Путин высказался о судействе в футболе.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы государства, футбольные болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства.

Путин побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач. Президенту рассказали о платформе AI 4 Sport, которая может обеспечивать более объективное судейство в спорте, в том числе в футболе.

«Там (в футболе — прим. ред.) есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства», — приводит слова Путина РИА Новости.

Использование искусственного интеллекта в судействе делает спорт прозрачным и более честным, считает Путин.

«Это делает спорт прозрачным, более интересным, честным», — сказал российский лидер.