Путин: «Болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе»

По словам главы государства, футбольные болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства.
Путин побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач. Президенту рассказали о платформе AI 4 Sport, которая может обеспечивать более объективное судейство в спорте, в том числе в футболе.
«Там (в футболе — прим. ред.) есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства», — приводит слова Путина РИА Новости.
Использование искусственного интеллекта в судействе делает спорт прозрачным и более честным, считает Путин.
«Это делает спорт прозрачным, более интересным, честным», — сказал российский лидер.