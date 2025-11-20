Бет Мид: «Футбол меняется из-за климатических изменений. Матчи отменяют из-за волн жары, тренировки переносят на закат, предупреждения о качестве воздуха становятся частью подготовки»

В лагере сборной Англии мы сделали все возможное для подготовки. Жилеты со льдом перед тренировками, дополнительные перерывы на питье, измененные разминки — вещи, которых еще несколько лет назад просто не существовало в футболе. На нашей базе в Цюрихе были криокамеры и напитки Slush Puppies, чтобы снижать температуру тела. На тренировках — ледяные полотенца, дополнительные паузы на отдых и постоянные напоминания о том, что надо пить воду. Чувствовалось, как тщательно штаб продумывал каждую мелочь. Но когда прозвучал стартовый свисток, никакой протокол уже не мог изменить того факта, что климат сам по себе изменился.