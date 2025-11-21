Садьо Мане: «Роналду — пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»

"Криштиану — пример для подражания для каждого футболиста на свете.
Это Криштиану — с его менталитетом, жаждой победы, высоким уровнем профессионализма. Я никогда не видел таких игроков прежде«, — сказал вингер “Аль-Насра” в интервью Рио Фердинанду.
Садьо Мане призвал игроков равняться на Криштиану Роналду.
"Криштиану — пример для подражания для каждого футболиста на свете.
Это Криштиану — с его менталитетом, жаждой победы, высоким уровнем профессионализма. Я никогда не видел таких игроков прежде«, — сказал вингер “Аль-Насра” в интервью Рио Фердинанду.