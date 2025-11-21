Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет — и не будет, если останется в “М

Про Александра я говорил одним из первых, когда он только уезжал в Европу, что надо уезжать. Он, можно сказать, пожертвовал хорошим футболом ради наград. Как вы знаете, у него почти нет трофеев. И не будет, если он останется в «Монако».
У него есть выбор, когда у многих не было этого выбора. Сейчас золотое время для футболистов: они могут делать что захотят: захотел — уехал, захотел — остался.
Рад тому, что Александр хотя бы много лет поиграл во Франции и его там хорошо знают«, — отметил экс-хавбек “Страсбура”.