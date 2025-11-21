Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»

Ранее главный тренер «Гавра» Дидье Дигар обвинил Деннума в расизме после матча команд в Лиге 1 (0:0) — норвежец помахал рукой у носа, глядя на хавбека Симона Эбоно. Арон прокомментировал эпизод: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Я сделал этот жест, потому что его дыхание плохо пахло».