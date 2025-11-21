Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.63
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» — ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный&

Экс-судья Сергей Лапочкин доволен назначением Сергея Карасева на игру между ЦСКА и «Спартаком» в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Мы понимаем, что это один из больших матчей нашего чемпионата. Карасев десятки раз судил подобные матчи на протяжении последних 15−17 лет. У него огромный, колоссальный опыт в этом плане. И последние игры в этом чемпионате Сергей провел на очень хорошем и высоком уровне. Это говорит о том, что он обрел ту форму, которой у него не было, наверное, последние полтора‑два года.

А сейчас он в хорошей форме, имеет огромный опыт. И тогда кто, если не он? Абсолютно оправданное и понятное назначение.

Хочется надеяться, что Сергей будет успешен в этой игре и мы будем смотреть футбол, наслаждаться и вообще забудем о судействе", — сказал Лапочкин.