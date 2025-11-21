Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.63
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)

«Манчестер Сити» собирается продлить контракт с Филипом Фоденом.

Источник: Спортс"

Как сообщает Daily Mail, ожидается, что переговоры начнутся уже в ближайшее время. Действующий договор рассчитан до 2027 года.

У Родри контракт тоже истекает через полтора сезона, но в его случае «горожане» не станут спешить. Сперва они хотят посмотреть на окончательные результаты восстановления испанца от травмы колена, из-за которой тот пропустил почти весь прошлый сезон.

Также остается неопределенной ситуация с Джоном Стоунзом (контракт — до 2026-го). «Ман Сити» будет ориентироваться на то, сколько защитник сможет отыграть без травм.