«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ

«Локомотив» в этом сезоне довольно хорошо играет против фаворитов, поэтому может зацепиться за победу и в этом матче. В конце концов, ему же удалось победить «Краснодар» в первом круге в гостях, еще летом. Были также обыграны «Спартак» (4:2), «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0). Только с «Зенитом» команда не справилась (0:2). Но она умеет здорово играть вторым номером на свободном пространстве против фаворитов, которые пытаются больше атаковать.