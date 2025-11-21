Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.63
П2
3.51
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.52
П2
3.65
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ

Николай Наумов высказался в преддверии матча РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Источник: Sports

Игра 16-го тура пройдет в воскресенье в Москве.

«Локомотив» в этом сезоне довольно хорошо играет против фаворитов, поэтому может зацепиться за победу и в этом матче. В конце концов, ему же удалось победить «Краснодар» в первом круге в гостях, еще летом. Были также обыграны «Спартак» (4:2), «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0). Только с «Зенитом» команда не справилась (0:2). Но она умеет здорово играть вторым номером на свободном пространстве против фаворитов, которые пытаются больше атаковать.

У нынешнего «Локо» проблемы как раз с командами из низа, обороняющимися низким блоком, не дающими пространство сопернику. Но «Краснодар» — не из таких. Он будет пытаться доминировать на поле. У него достаточно класса, чтобы играть со всеми с позиции силы, но вопрос, хватит ли этого для победы над нынешним «Локомотивом», — сказал бывший президент «Локомотива».