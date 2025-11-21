Радимов о «Динамо»: «Если Гусев все кардинально изменит, то он, получается, был не согласен с тем, что делал Карпин»

"Гусев был в тренерском штабе Карпина, насколько я понимаю, первым помощником, он и Паршивлюк. Если Гусев сейчас все кардинально изменит, то тогда он получается был не согласен с тем, что делал Карпин.
А если ты будешь продолжать, как Валерий Георгиевич, играть в постоянный прессинг и где‑то будет не хватать в обороне, то можно не добиться результата и не остаться на должности«, — сказал бывший футболист “Зенита”.
