Смородская против Овчинникова во главе академии «Локо»: «Опрометчивый шаг. Нужно знать много разных методик: у молодежи — пубертат, у детей — другая психология»

"Нет, не считаю это хорошим решением. Почему оно хорошее? Дело в том, что дети и молодежь — совершенно другая стезя, там необходимы другие знания. Очень много в области психологии нужно знать, очень много разных методик нужно знать. Не знаю, я считаю, что это опрометчивый шаг.
Я когда‑то говорила с Божовичем, он сказал, что никогда не пойдет в школу или молодежный футбол, потому что у молодежи — пубертат, у детей — совсем другая психология. Нужно все это досконально знать. Я с ним в этом полностью согласна«, — сказала бывший президент “Локомотива”.