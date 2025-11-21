Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.63
П2
3.51
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
2.01
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.52
П2
3.65
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Смородская против Овчинникова во главе академии «Локо»: «Опрометчивый шаг. Нужно знать много разных методик: у молодежи — пубертат, у детей — другая психология»

Ольга Смородская высказалась против назначения Сергея Овчинникова главой академии «Локомотива». Ранее бывший голкипер сборной России и железнодорожников занимал пост начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.

Источник: Спортс"

"Нет, не считаю это хорошим решением. Почему оно хорошее? Дело в том, что дети и молодежь — совершенно другая стезя, там необходимы другие знания. Очень много в области психологии нужно знать, очень много разных методик нужно знать. Не знаю, я считаю, что это опрометчивый шаг.

Я когда‑то говорила с Божовичем, он сказал, что никогда не пойдет в школу или молодежный футбол, потому что у молодежи — пубертат, у детей — совсем другая психология. Нужно все это досконально знать. Я с ним в этом полностью согласна«, — сказала бывший президент “Локомотива”.