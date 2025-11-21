Агент о восстановлении Кокорина от травмы: «Ждать его на поле можно в ближайшее время». Форвард не играет с сентября

— Где Александр проходит восстановление, и когда его ждать на поле?
— Александр проходит восстановление уже на Кипре. Ждать его на поле можно в ближайшее время, — сказал Тимофей Бердышев.
Агент Александра Кокорина рассказал, что форвард кипрского «Ариса» близок к восстановлению от травмы. Последний раз россиянин выходил на поле 30 августа.
— Где Александр проходит восстановление, и когда его ждать на поле?
— Александр проходит восстановление уже на Кипре. Ждать его на поле можно в ближайшее время, — сказал Тимофей Бердышев.