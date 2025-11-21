Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.63
П2
3.51
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.82
П2
2.02
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.55
П2
3.73
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Агент о восстановлении Кокорина от травмы: «Ждать его на поле можно в ближайшее время». Форвард не играет с сентября

Агент Александра Кокорина рассказал, что форвард кипрского «Ариса» близок к восстановлению от травмы. Последний раз россиянин выходил на поле 30 августа.

Источник: Спортс"

— Где Александр проходит восстановление, и когда его ждать на поле?

— Александр проходит восстановление уже на Кипре. Ждать его на поле можно в ближайшее время, — сказал Тимофей Бердышев.